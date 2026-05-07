La Révolution américaine

" La révolution la plus étonnante " (Mirabeau) Séparées par une quinzaine d'année seulement, les deux révolutions qui se produisent de part et d'autre de l'Atlantique à la fin du XVIIIe siècle marquent l'entrée soudaine de l'Occident dans une nouvelle ère. Le chemin qui conduit les treize premières colonies américaines vers l'indépendance et la République revêt à la fois un caractère d'exception et une portée universelle. Guidée par le souci d'une liberté pleine et inaliénable, la population du jeune pays entend fonder une civilisation nouvelle, assise sur l'égalité et le droit à la " quête du bonheur ". Mais c'est aussi dans cette période clé que la violence, constitutive de la nation américaine, trouve ses racines profondes. La naissance de la " première démocratie du monde ", aux sources des sociétés modernes.