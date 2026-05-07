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Partisans et centurions

Elie Tenenbaum

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L'" odyssée irrégulière " du XXe siècle. " Guerre de l'ombre " longtemps en marge des pratiques militaires occidentales, la guerre irrégulière - subversion, guérilla, guerre psychologique ou révolutionnaire - fut réintroduite au cours du second conflit mondial sous l'impulsion de la Grande-Bretagne, avant de se diffuser en France et aux Etats-Unis. Cette génération de " partisans " va se muer en une communauté de " centurions " avec l'avènement de la guerre froide. En Europe d'abord, puis en Asie et dans l'ensemble du monde, ils deviennent maîtres dans l'art de combattre les irréguliers au fur et à mesure que progresse la décolonisation. Au cours des années 1960, les Etats-Unis prennent la tête de la croisade contre les guerres de libération nationale, en développant leur stratégie de " contre-insurrection ". L'échec de sa mise en oeuvre au Vietnam, ses dérives politiques en Amérique latine et ailleurs conduisent à un déclin, plus ou moins discret, jusqu'à sa réapparition au début du siècle, à l'aune de la guerre contre le terrorisme. C'est cette histoire méconnue et souvent tronquée que raconte Elie Tenenbaum. En s'appuyant sur des sources inédites et grâce à une approche globale, il conduit à repenser l'opposition entre centurions et partisans.

Par Elie Tenenbaum
Chez Librairie Académique Perrin

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Auteur

Elie Tenenbaum

Editeur

Librairie Académique Perrin

Genre

Généralités

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Partisans et centurions

Elie Tenenbaum

Paru le 07/05/2026

448 pages

Librairie Académique Perrin

12,00 €

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