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La Chauve-souris

Vanessa Damianthe, Alain Cugno

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Dans le noir complet, elles voient avec leurs oreilles. Elles régulent les populations de moustiques mieux que n'importe quel insecticide. Et pourtant, les chauves-souris figurent parmi les mal-aimés de la faune occidentale : créatures volontiers qualifiées de cauchemardesques et vectrices d'épidémies. En France, une trentaine d'espèces partagent nos nuits ; vivant sur toute l'étendue du globe, hormis les pôles, elles représentent près d'un mammifère sur trois. Forestières pour la plupart, fidèles aux pièces d'eau, maîtresses d'un univers acoustique d'une précision vertigineuse, elles évoluent dans un monde en miroir du nôtre, que nous percevons à peine. L'épaisseur sensible de leur obscurité, les humains l'ont pourtant toujours pressentie. D'une culture à l'autre, les chauves-souris, tantôt guérisseuses, tantôt mortifères, peuplent les mythes et les récits, révélant notre rapport ambigu à l'animalité. Ce livre écrit par Alain Cugno et illustré par les planches de Vanessa Damianthe, à la fois guide naturaliste, essai philosophique et réflexion anthropologique, nous invite à observer, comprendre et protéger ces animaux extraordinaires menacés de disparition.

Par Vanessa Damianthe, Alain Cugno
Chez Klincksieck

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Auteur

Vanessa Damianthe, Alain Cugno

Editeur

Klincksieck

Genre

Animaux sauvages

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La Chauve-souris

Vanessa Damianthe, Alain Cugno

Paru le 07/05/2026

160 pages

Klincksieck

21,00 €

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Scannez le code barre 9782252048948
9782252048948
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