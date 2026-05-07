Dans les Odes, les poèmes d'inspiration érotique sont loin d'occuper le premier plan. En choisissant de les réunir et de les commenter, cette nouvelle traduction montre leur richesse et leur profondeur et définit les contours de la poétique érotique d'Horace. L'originalité des odes érotiques est d'abord formelle : elle repose notamment sur la combinaison de différents modèles, de la lyrique grecque archaïque à l'élégie latine, en passant par l'épigramme hellénistique ou Catulle. Elle est également morale et tient au refus de la passion : au lieu d'exalter une unique puella comme les élégiaques, le poète des Odes se livre à la "Vénus vagabonde" chère aux épicuriens, qui garantit la paix de l'âme. Horace ne contrevient ni aux usages romains ni aux principes du mos maiorum remis à l'ordre du jour par Auguste et il véhicule les stéréotypes de son époque. Mais il sait aussi exploiter pleinement l'espace de liberté que lui offre la poésie érotique pour célébrer la puissance du désir, décrire sa naissance, explorer sa fragilité et ses complexités au prisme du genre ou de l'âge.