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Codeck Challenge : Droit pénal et procédure pénale

Collectif, Prépa Dalloz

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Mettez vos réflexes juridiques à l'épreuve avec 100 cartes "questions-réponses' entièrement dédiées au Droit pénal et à la Procédure pénale ! Défiez le chrono, testez votre maîtrise des notions essentielles et révisez autrement, seul ou entre amis. Explorez de façon ludique les grands axes de la matière : - Droit pénal général - Droit pénal spécial - Procédure pénale Un format dynamique pour repérer vos lacunes, renforcer vos acquis et vous préparer efficacement au CRFPA. Prêt à relever le Codeck Challenge et à devenir incollable en pénal ? A vos cartes !

Par Collectif, Prépa Dalloz
Chez Editions Dalloz

|

Auteur

Collectif, Prépa Dalloz

Editeur

Editions Dalloz

Genre

Droit pénal

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Codeck Challenge : Droit pénal et procédure pénale

Collectif, Prépa Dalloz

Paru le 07/05/2026

Editions Dalloz

14,90 €

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