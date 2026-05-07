Codeck Challenge : Droit pénal et procédure pénale

Mettez vos réflexes juridiques à l'épreuve avec 100 cartes "questions-réponses' entièrement dédiées au Droit pénal et à la Procédure pénale ! Défiez le chrono, testez votre maîtrise des notions essentielles et révisez autrement, seul ou entre amis. Explorez de façon ludique les grands axes de la matière : - Droit pénal général - Droit pénal spécial - Procédure pénale Un format dynamique pour repérer vos lacunes, renforcer vos acquis et vous préparer efficacement au CRFPA. Prêt à relever le Codeck Challenge et à devenir incollable en pénal ? A vos cartes !