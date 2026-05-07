Sommes-nous passés à côté de tueurs en série ?

Et si des tueurs en série nous avaient échappé ? DES TEMOIGNAGES INEDITS ET DES REVELATIONS Depuis les années 1970, une cinquantaine de serial killers ont frappé en France. Michel Fourniret, Francis Heaulme, le Grêlé... Mais d'autres ont-ils échappé à la justice ? Pour tenter de répondre à la question, Thibaut Solano a enquêté sur neuf dossiers criminels : les fillettes du printemps 1987, les disparus de l'Isère, les meurtres de Saône-et-Loire ou encore l'affaire Pelicot... Une plongée dans la mémoire des affaires non élucidées, où l'on croise des enquêteurs obstinés et des familles de victimes oubliées.