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Sommes-nous passés à côté de tueurs en série ?

Thibaut Solano

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Et si des tueurs en série nous avaient échappé ? DES TEMOIGNAGES INEDITS ET DES REVELATIONS Depuis les années 1970, une cinquantaine de serial killers ont frappé en France. Michel Fourniret, Francis Heaulme, le Grêlé... Mais d'autres ont-ils échappé à la justice ? Pour tenter de répondre à la question, Thibaut Solano a enquêté sur neuf dossiers criminels : les fillettes du printemps 1987, les disparus de l'Isère, les meurtres de Saône-et-Loire ou encore l'affaire Pelicot... Une plongée dans la mémoire des affaires non élucidées, où l'on croise des enquêteurs obstinés et des familles de victimes oubliées.

Par Thibaut Solano
Chez Robert Laffont

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Auteur

Thibaut Solano

Editeur

Robert Laffont

Genre

Criminalité

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Sommes-nous passés à côté de tueurs en série ?

Thibaut Solano

Paru le 07/05/2026

432 pages

Robert Laffont

23,00 €

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Scannez le code barre 9782221287866
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