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#Roman francophone

Ainsi naissent les hippocampes

Eric de Kermel

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Paolo, enfant de Ciapilli, un village posé au bord de la Méditerranée, grandit entre le fournil de son père boulanger et sa mère Nour, femme libre presque sirène. Lorsqu'il la perd sous ses yeux à onze ans, c'est le début de la fuite : fuite de ses origines, fuite dans le travail, fuite de l'amour. 15 avril 2019. L'incendie de Notre-Dame réunit passé et présent : Paolo, témoin sidéré, lâche la main d'une inconnue au pendentif nacré, écho d'une perte initiale. La fuite se transforme en quête, de cette femme, de l'amour et de l'âge adulte. Ainsi naissent les hippocampes est un hymne à la nature mêlant les voix des grandes sagesses ancestrales, un roman initiatique, poétique et sensoriel, où l'eau et le feu, le ciel et la terre, la lumière et l'ombre se rejoignent pour porter le héros vers son destin.

Par Eric de Kermel
Chez Robert Laffont

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Auteur

Eric de Kermel

Editeur

Robert Laffont

Genre

Littérature française

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Ainsi naissent les hippocampes

Eric de Kermel

Paru le 07/05/2026

256 pages

Robert Laffont

20,50 €

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Scannez le code barre 9782221286043
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