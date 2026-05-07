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La coupe du monde de football

Jean-Michel Billioud

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Depuis 1930, la Coupe du monde fait vibrer le monde entier et révèle des héros inoubliables ! A travers cette grande imagerie richement illustrée, découvrez près d'un siècle d'exploits : les pionniers uruguayens, le Brésil de Pelé, les légendes Cruyff, Maradona ou Zidane, sans oublier les grandes figures du football féminin comme Mia Hamm ou Marta. Revivez les matchs mythiques, les records incroyables, les surprises des petites nations, et plongez dans l'aventure de l'édition 2026, la plus vaste jamais organisée, au coeur des stades des Etats-Unis, du Canada et du Mexique. Un voyage passionnant pour tous les passionnés de ballon rond ! En BONUS : le calendrier des matchs 2026 à remplir !

Par Jean-Michel Billioud
Chez Fleurus

|

Auteur

Jean-Michel Billioud

Editeur

Fleurus

Genre

L'imagerie Fleurus

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La coupe du monde de football

Jean-Michel Billioud

Paru le 07/05/2026

32 pages

Fleurus

8,95 €

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Scannez le code barre 9782215203742
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