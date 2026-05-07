La coupe du monde de football

Depuis 1930, la Coupe du monde fait vibrer le monde entier et révèle des héros inoubliables ! A travers cette grande imagerie richement illustrée, découvrez près d'un siècle d'exploits : les pionniers uruguayens, le Brésil de Pelé, les légendes Cruyff, Maradona ou Zidane, sans oublier les grandes figures du football féminin comme Mia Hamm ou Marta. Revivez les matchs mythiques, les records incroyables, les surprises des petites nations, et plongez dans l'aventure de l'édition 2026, la plus vaste jamais organisée, au coeur des stades des Etats-Unis, du Canada et du Mexique. Un voyage passionnant pour tous les passionnés de ballon rond ! En BONUS : le calendrier des matchs 2026 à remplir !