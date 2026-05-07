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Mon carnet Mémo SVT cycle 4 (2026) - Cahier élève

Girault-gaudenti Rebecca, Rebecca Girault-gaudenti

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Un nouveau Carnet Mémo SVT cycle 4 pour apprendre efficacement et comprendre la démarche scientifique. - 26 fiches de cours avec des questions mémo, des quiz et des flashcards à fabriquer ? ; - 23 fiches méthode avec des tutos vidéo et des exercices d'application. Un outil qui facilite la préparation au Brevet ? grâce : - aux fiches de mémorisation sur toutes les notions essentielles ? ; - aux notions-clés en flashcards. Un support personnel pour l'élève ? : - en complément ou non d'un manuel ? ; - à compléter au fil du cycle 4 pour une véritable appropriation ? ; - dans un format compact, facile à transporter ? ; - utilisable pour la liaison 3e/2de. Les + numériques ? : vidéos, quiz, flashcards Nos ouvrages étant destinés exclusivement à une utilisation en classe, les ressources associées (dont les corrigés) sont uniquement mises à disposition des enseignants dans le cadre de la préparation de leurs cours. Ces ressources ne sont donc pas accessibles aux parents et aux élèves.

Par Girault-gaudenti Rebecca, Rebecca Girault-gaudenti
Chez Magnard

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Auteur

Girault-gaudenti Rebecca, Rebecca Girault-gaudenti

Editeur

Magnard

Genre

Collège

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Mon carnet Mémo SVT cycle 4 (2026) - Cahier élève

Girault-gaudenti Rebecca, Rebecca Girault-gaudenti

Paru le 02/04/2026

80 pages

Magnard

5,10 €

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