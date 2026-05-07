Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Maths 5e

Monka Yvan, Monka Florie, Yvan Monka, Florie Monka

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le manuel maths & tiques de Florie et Yvan Monka est riche et complet pour laisser une grande liberté pédagogique et donner goût aux mathématiques ! - Plus de 1 300 exercices variés et de difficulté croissante pour progresser et travailler toute l'année : - des quiz de révision - des exercices sur les automatismes - des exercices d'entraînement et d'approfondissement - des défis - des problèmes ouverts - des exercices Scratch, tableur et de géométrie dynamique - Un vrai cours complet, efficace et enrichi de nombreuses méthodes - Des activités en début de chapitre pour introduire des notions et en fin de chapitre pour remobiliser ses connaissances dans des contextes ludiques et motivants - Une approche ludique et ancrée dans le réel De nombreuses ressources numériques complémentaires pour s'exercer, s'amuser et faciliter le travail en classe : - Trois jeux de cartes pour s'entraîner aux automatismes, aux règles de calcul et aux nombres relatifs de façon ludique - Des diaporamaths pour travailler les automatismes de tous les chapitres - Des modules d'entraînement pour s'exercer aux fractions, aux nombres relatifs, au calcul littéral et aux équations - De nombreuses ressources à imprimer pour faciliter la mise en place des exercices et activités : dominos, cartes au trésor, repères, schémas - Les fichiers Scratch et TICE - Et bien sûr plus de 115 vidéos de rappels, de cours et de méthodes par Yvan Monka pour s'approprier les notions et réviser ses connaissances

Par Monka Yvan, Monka Florie, Yvan Monka, Florie Monka
Chez Magnard

|

Auteur

Monka Yvan, Monka Florie, Yvan Monka, Florie Monka

Editeur

Magnard

Genre

Mathématiques 5e

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Maths 5e par Monka Yvan, Monka Florie, Yvan Monka, Florie Monka

Commenter ce livre

 

Maths 5e

Monka Yvan, Monka Florie, Yvan Monka, Florie Monka

Paru le 16/04/2026

288 pages

Magnard

25,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782210119345
9782210119345
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ? À Montpellier, le délabrement de la librairie Sauramps fait craindre le pire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.