Le manuel maths & tiques de Florie et Yvan Monka est riche et complet pour laisser une grande liberté pédagogique et donner goût aux mathématiques ! - Plus de 1 300 exercices variés et de difficulté croissante pour progresser et travailler toute l'année : - des quiz de révision - des exercices sur les automatismes - des exercices d'entraînement et d'approfondissement - des défis - des problèmes ouverts - des exercices Scratch, tableur et de géométrie dynamique - Un vrai cours complet, efficace et enrichi de nombreuses méthodes - Des activités en début de chapitre pour introduire des notions et en fin de chapitre pour remobiliser ses connaissances dans des contextes ludiques et motivants - Une approche ludique et ancrée dans le réel De nombreuses ressources numériques complémentaires pour s'exercer, s'amuser et faciliter le travail en classe : - Trois jeux de cartes pour s'entraîner aux automatismes, aux règles de calcul et aux nombres relatifs de façon ludique - Des diaporamaths pour travailler les automatismes de tous les chapitres - Des modules d'entraînement pour s'exercer aux fractions, aux nombres relatifs, au calcul littéral et aux équations - De nombreuses ressources à imprimer pour faciliter la mise en place des exercices et activités : dominos, cartes au trésor, repères, schémas - Les fichiers Scratch et TICE - Et bien sûr plus de 115 vidéos de rappels, de cours et de méthodes par Yvan Monka pour s'approprier les notions et réviser ses connaissances