Le manuel maths & tiques de Florie et Yvan Monka est riche et complet pour laisser une grande liberté pédagogique et donner goût aux mathématiques ! - Plus de 1 300 exercices variés et de difficulté croissante pour progresser et travailler toute l'année : - des quiz de révision - des exercices sur les automatismes - des exercices d'entraînement et d'approfondissement - des défis - des problèmes ouverts - des exercices Scratch, tableur et de géométrie dynamique - Un vrai cours complet, efficace et enrichi de nombreuses méthodes - Des activités en début de chapitre pour introduire des notions et en fin de chapitre pour remobiliser ses connaissances dans des contextes ludiques et motivants - Une approche ludique et ancrée dans le réel De nombreuses ressources numériques complémentaires pour s'exercer, s'amuser et faciliter le travail en classe : - Trois jeux de cartes pour s'entraîner aux automatismes, aux règles de calcul et aux nombres relatifs de façon ludique - Des diaporamaths pour travailler les automatismes de tous les chapitres - Des modules d'entraînement pour s'exercer aux fractions, aux nombres relatifs, au calcul littéral et aux équations - De nombreuses ressources à imprimer pour faciliter la mise en place des exercices et activités : dominos, cartes au trésor, repères, schémas - Les fichiers Scratch et TICE - Et bien sûr plus de 115 vidéos de rappels, de cours et de méthodes par Yvan Monka pour s'approprier les notions et réviser ses connaissances
Par
Monka Yvan, Monka Florie, Yvan Monka, Florie Monka Chez
Magnard
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