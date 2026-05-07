Pourquoi nous sommes heureux sans le savoir

Et si le bonheur n'était pas un idéal à atteindre, mais une réalité que vous traversez déjà sans vous en rendre compte ? S'appuyant sur les découvertes les plus récentes en psychologie et en neurosciences, Marc Welinski met en lumière seize formes de bonheur qui façonnent discrètement votre existence. Quête du plaisir, accomplissement personnel, flow créatif, résilience... autant de leviers pour mieux vivre, ici et maintenant. Conçu comme un parcours sensible, ludique et immersif, cet essai vous invite à l'expérience autant qu'à la réflexion, alliant oeuvres d'art inspirantes - des tableaux de Monet, Matisse ou Picasso aux chansons d'Annie Cordy en passant par les extases mystiques de Thérèse d'Ávila - et exercices concrets à intégrer dans votre quotidien. Loin des méthodes miracles et des injonctions étouffantes, cet ouvrage résolument optimiste propose des clefs claires et efficaces pour changer votre regard, affiner votre attention et cultiver durablement votre bien-être. Un livre pratique, vivant et plein d'humour pour arrêter de chercher le bonheur... et commencer enfin à le vivre. Essayiste, romancier, fondateur de la chaîne musicale Mezzo et animateur de radio, Marc Welinski est l'auteur de nombreux thrillers et ouvrages à succès, notamment Comment bien vivre la fin de ce monde et Pourquoi il est impossible de rater sa vie.