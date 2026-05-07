Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

T'choupi Mes points à relier PS

Thierry Courtin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un cahier T'choupi pour apprendre l'alphabet et compter jusqu'à 20 grâce à 23 points à relier. > Idéal en Petite Section pour développer le geste d'écriture en s'amusant Ce cahier T'choupi accompagne votre enfant de Petite Section (3-4 ans) dans ses premiers apprentissages. Grâce à 23 jeux de points à relier , il mémorise toutes les lettres de l'alphabet en majuscules bâtons et les nombres jusqu'à 20 , tout en s'exerçant au geste graphique. Points forts - 23 activités progressives pour relier les points et réussir chaque tracé. - Alphabet complet en majuscules bâtons : idéal pour un apprentissage clair et précoce. - Nombres de 1 à 20 , pour les premiers repères numériques. - Frise alphabet + bande numérique intégrées pour guider l'enfant. - Univers tendre et motivant de T'choupi , personnage apprécié des tout-petits. Bénéfices pédagogiques - Développe la motricité fine et la coordination oeil-main. - Initie les bases du graphisme : lignes, courbes, continuité du trait. - Favorise la mémorisation des lettres en suivant l'ordre A Z . - Introduit les premiers nombres , base de l'apprentissage du comptage.

Par Thierry Courtin
Chez Nathan

|

Auteur

Thierry Courtin

Editeur

Nathan

Genre

Multi-matières

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur T'choupi Mes points à relier PS par Thierry Courtin

Commenter ce livre

 

T'choupi Mes points à relier PS

Thierry Courtin

Paru le 07/05/2026

24 pages

Nathan

4,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782095066017
9782095066017
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ? À Montpellier, le délabrement de la librairie Sauramps fait craindre le pire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.