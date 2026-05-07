T'choupi Mes points à relier PS

Un cahier T'choupi pour apprendre l'alphabet et compter jusqu'à 20 grâce à 23 points à relier. > Idéal en Petite Section pour développer le geste d'écriture en s'amusant Ce cahier T'choupi accompagne votre enfant de Petite Section (3-4 ans) dans ses premiers apprentissages. Grâce à 23 jeux de points à relier , il mémorise toutes les lettres de l'alphabet en majuscules bâtons et les nombres jusqu'à 20 , tout en s'exerçant au geste graphique. Points forts - 23 activités progressives pour relier les points et réussir chaque tracé. - Alphabet complet en majuscules bâtons : idéal pour un apprentissage clair et précoce. - Nombres de 1 à 20 , pour les premiers repères numériques. - Frise alphabet + bande numérique intégrées pour guider l'enfant. - Univers tendre et motivant de T'choupi , personnage apprécié des tout-petits. Bénéfices pédagogiques - Développe la motricité fine et la coordination oeil-main. - Initie les bases du graphisme : lignes, courbes, continuité du trait. - Favorise la mémorisation des lettres en suivant l'ordre A Z . - Introduit les premiers nombres , base de l'apprentissage du comptage.