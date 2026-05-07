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126 jeux et activités bien-être

Gareth Moore, Dr Gareth Moore

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Déconnectez des écrans. Reconnectez-vous à vous-même grâce à 126 jeux qui apaisent l'esprit et réveillent la créativité. Plongez dans un univers ludique pensé pour offrir de vraies pauses bien-être, où chaque page devient une parenthèse apaisante. colorages, sudoku, labyrinthes, points à relier, hashi, logimages, chemins, jeu de différences : une sélection variée signée par le Dr. Gareth Moore, spécialiste reconnu de la logique et de la mémoire. Ces activités stimulent la concentration, allègent le stress et redonnent de l'énergie, simplement avec un stylo et quelques crayons. Idéal pour décrocher du digital, ralentir et savourer un moment rien qu'à soi. Ouvrez le livre, respirez, laissez-vous porter : la détente commence maintenant.

Par Gareth Moore, Dr Gareth Moore
Chez Nathan

|

Auteur

Gareth Moore, Dr Gareth Moore

Editeur

Nathan

Genre

Jeux

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126 jeux et activités bien-être

Gareth Moore, Dr Gareth Moore

Paru le 07/05/2026

128 pages

Nathan

9,99 €

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Scannez le code barre 9782095062484
9782095062484
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