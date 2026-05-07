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La magie du cyanotype

Carasco, Emilie Lacour

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Avec poésie et douceur, Carasco nous initie à l'art du cyanotype, procédé alternatif de photographie qui transforme les végétaux en de magnifiques tableaux bleu de Prusse. Entre errances contemplatives, cueillettes joyeuses, chimie et alchimie, ce livre nous invite à participer à une expérience artistique unique dans laquelle le temps est suspendu, le soleil complice, et l'eau magicienne. En explorant la technique du cyanotype, vous apprendrez à écouter la nature, à respecter ce qui vous entoure, à jouer avec les éléments au fil des saisons et à maintenir ainsi un lien fort et puissant avec le vivant. Derrière le nom de "Carasco" se cache Emilie Lacour, à la fois artiste et conteuse : elle se plaît à exploiter les brèches, celles du ciel qui laissent passer la lumière, celles des vieilles pierres entre lesquelles poussent à nouveau les petites herbes, celles du réel qui offrent un chemin à la poésie.

Par Carasco, Emilie Lacour
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Carasco, Emilie Lacour

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Techniques photo

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La magie du cyanotype

Carasco, Emilie Lacour

Paru le 07/05/2026

176 pages

Editions Gallimard

21,50 €

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Scannez le code barre 9782073160515
9782073160515
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