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Teinture sauvage

Céline Philippe

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Dans une démarche singulière qui associe amour des plantes et goût des matières naturelles, poésie et artisanat, Céline Philippe nous initie à la teinture végétale, et nous mène sur le chemin de la couleur. En explorant la technique d'un mordançage 100% végétal - sans sel d'alun ni produits de synthèse -, vous apprendrez à faire vos couleurs uniquement à partir de plantes, expérience d'une philosophie de vie tournée vers l'écoute de la nature et du vivant. Des grands principes de la teinture végétale jusqu'à leur mise en pratique avec des idées de recettes, Céline Philippe offre au lecteur tous ses conseils et inspirations pour créer et découvrir l'art de révéler la couleur des plantes. Teinture sauvage est une invitation à explorer la richesse de notre flore et ses trésors cachés, pour mieux l'aimer et la préserver. Céline Philippe, d'origine lyonnaise, est la créatrice de Teinture Sauvage, un site internet et une page Instagram consacrés à une production artisanale de couleurs entièrement végétales sur des fibres textiles naturelles et écologiques.

Par Céline Philippe
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Céline Philippe

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Couleurs

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Teinture sauvage

Céline Philippe

Paru le 07/05/2026

176 pages

Editions Gallimard

21,50 €

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Scannez le code barre 9782073160508
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