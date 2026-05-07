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L'absente

Nicolas Zeimet

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Camille et Loïc s'aiment profondément et viennent d'emménager dans une belle maison en Bretagne. Ils ont tout pour être heureux, à une chose près. Ils ne parviennent pas à avoir d'enfant. Après d'innombrables FIV et discussions, ils décident de faire appel à une femme porteuse. Ils trouvent la candidate parfaite, une Américaine désireuse de les accompagner dans ce projet. Et quelques mois plus tard, la nouvelle tombe : Lorna est enceinte de leur bébé. Le bonheur est enfin total. Mais c'est précisément à ce moment que Camille disparaît mystérieusement. Qui pourrait en vouloir à cette jeune femme sans histoires ?

Par Nicolas Zeimet
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Nicolas Zeimet

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Thrillers

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L'absente

Nicolas Zeimet

Paru le 07/05/2026

448 pages

Editions Gallimard

9,50 €

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Scannez le code barre 9782073151087
9782073151087
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