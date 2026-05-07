Camille et Loïc s'aiment profondément et viennent d'emménager dans une belle maison en Bretagne. Ils ont tout pour être heureux, à une chose près. Ils ne parviennent pas à avoir d'enfant. Après d'innombrables FIV et discussions, ils décident de faire appel à une femme porteuse. Ils trouvent la candidate parfaite, une Américaine désireuse de les accompagner dans ce projet. Et quelques mois plus tard, la nouvelle tombe : Lorna est enceinte de leur bébé. Le bonheur est enfin total. Mais c'est précisément à ce moment que Camille disparaît mystérieusement. Qui pourrait en vouloir à cette jeune femme sans histoires ?