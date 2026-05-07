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Dénouer les conflits insolubles

William Ury

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Comment trouver une issue dans des situations de conflit inextricables, face à des problèmes qui paraissent insolubles ? En 1978, Menahem Begin et Anouar el-Sadate concluent un accord à Camp David ; dans les années 1980, Américains et Soviétiques s'entendent pour prévenir une guerre atomique accidentelle ; en 2016, un accord met fin à cinquante ans de guerre civile en Colombie. Depuis près de cinquante ans William Ury est impliqué dans ce type de négociations, dans la résolution de conflits armés, sociaux ou politiques. En 1979, avec Roger Fisher, il a conçu une méthode de négociation mondialement reconnue. Un demi-siècle plus tard, il tire les leçons essentielles de son expérience. Ury a appris à rouvrir un chemin des possibles quand toute solution semble impossible, à construire un pont et renouer le dialogue même entre les pires ennemis, à sortir du face à face des adversaires en mobilisant des tiers aidants. Au fil du récit captivant de cet apprentissage, en racontant l'histoire et restituant les dialogues de ses médiations les plus difficiles, il nous livre des outils d'une portée universelle, car ce qui parvient à stopper une guerre peut bien rétablir un dialogue constructif dans une famille ou une entreprise. William Ury, docteur en anthropologie sociale, cofondateur du Programme sur la négociation à l'université de Harvard, est le coauteur (avec Roger Fisher) du best-seller mondial Comment réussir une négociation, et de bien d'autres succès, notamment Comment négocier avec les gens difficiles. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Charlotte Matoussowsky

Par William Ury
Chez Seuil

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Auteur

William Ury

Editeur

Seuil

Genre

Sociologie

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Dénouer les conflits insolubles

William Ury trad. Charlotte Matoussowsky

Paru le 07/05/2026

320 pages

Seuil

23,50 €

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