Secret Bodyguard T09

Sôji Kodô a fondé son propre clan composé uniquement de lui et de sa progéniture dans le but de renverser le pouvoir de la société criminelle. Ses cibles à abattre sont, naturellement, le chef du clan Jingû, ainsi que son héritière supposée Honeko Akabane. Après avoir déjoué l'attaque sur le festival du lycée, Ibuki rentre chez lui pour y trouver l'un des fils de Sôji Kodô, Yuma Kodô. Ce dernier fait sauter la maison de Ibuki qui se retrouve à l'hôpital pour guérir de ses blessures. Dans le même temps, le clan Kodô se met en mouvement, et sa prochaine cible n'est autre que Kuran, la benjamine du clan !