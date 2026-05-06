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Secret Bodyguard T09

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Sôji Kodô a fondé son propre clan composé uniquement de lui et de sa progéniture dans le but de renverser le pouvoir de la société criminelle. Ses cibles à abattre sont, naturellement, le chef du clan Jingû, ainsi que son héritière supposée Honeko Akabane. Après avoir déjoué l'attaque sur le festival du lycée, Ibuki rentre chez lui pour y trouver l'un des fils de Sôji Kodô, Yuma Kodô. Ce dernier fait sauter la maison de Ibuki qui se retrouve à l'hôpital pour guérir de ses blessures. Dans le même temps, le clan Kodô se met en mouvement, et sa prochaine cible n'est autre que Kuran, la benjamine du clan !

Chez Pika Edition

|

Editeur

Pika Edition

Genre

Shonen/garçon

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Secret Bodyguard T09

Paru le 13/05/2026

192 pages

Pika Edition

7,20 €

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Scannez le code barre 9791043303661
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