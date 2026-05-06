Léna Situations

STARS D'INTERNET, la collection de lecture jeunesse sur les youtubeurs préférés des enfants ! A partir de 9 ans. Dans sa chambre parisienne, la jeune Léna, créative et déterminée, note chaque jour ses états d'âmes et remplit ses carnets d'idées. Mais ses envies, ses humeurs, ses conseils, elle a envie de les partager. Aussi au lycée, elle ouvre un blog. Peu à peu, sur les réseaux, elle forge son ton, teste, rate, recommence. La chance se fabrique ! Bientôt la promesse se transforme en rituel : une vidéo par jour, à heure fixe, et une communauté grandissante qui, chaque soir, choisit d'être là. De ses fameux vlogs d'août aux tapis rouges des galas et couvertures de magazines du monde entier, découvre le fascinant itinéraire d'une des plus grandes influenceuses, restée fidèle à elle-même, à ses amis et à ses rêves... EN BONUS, à la fin de l'histoire, on retrouve un mini-doc avec : - 1 fiche résumé des moments forts de la vidéaste - 10 faits marquants - 1 filmographie - 1 quiz