Pack en 2 volumes

Ainsi débute la chasse aux démons de Momotarô, envoyé divin dans le monde actuel ! Dans le Japon de l'époque Edo, des démons se servent de "parasites" pour prendre possession d'humains dont ils aspirent l'énergie vitale. Momotarô est alors invoqué par la divinité Ôkamuzumi pour se débarrasser de ces derniers. Accompagné de ses trois vassaux, Momotarô traque les démons sans relâche. Mais un jour, alors qu'ils affrontent l'un d'eux particulièrement puissant, leur groupe entier est décimé... C'est alors qu'Ôkamuzumi s'adresse à l'âme du héros vaincu : "Enfermé dans une pêche, tu retrouveras peu à peu tes forces jusqu'à être ressuscité pour vaincre ce démon. Et pour te protéger pendant ce long sommeil, j'accorderai le don d'immortalité à l'un de tes vassaux". Momotarô se réveille donc des siècles plus tard, en plein dans notre époque actuelle. Mais ce qui ne l'arrange pas, c'est qu'il a désormais... la forme d'un poussin !