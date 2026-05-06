Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Manga

Pack en 2 volumes

Mochi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ainsi débute la chasse aux démons de Momotarô, envoyé divin dans le monde actuel ! Dans le Japon de l'époque Edo, des démons se servent de "parasites" pour prendre possession d'humains dont ils aspirent l'énergie vitale. Momotarô est alors invoqué par la divinité Ôkamuzumi pour se débarrasser de ces derniers. Accompagné de ses trois vassaux, Momotarô traque les démons sans relâche. Mais un jour, alors qu'ils affrontent l'un d'eux particulièrement puissant, leur groupe entier est décimé... C'est alors qu'Ôkamuzumi s'adresse à l'âme du héros vaincu : "Enfermé dans une pêche, tu retrouveras peu à peu tes forces jusqu'à être ressuscité pour vaincre ce démon. Et pour te protéger pendant ce long sommeil, j'accorderai le don d'immortalité à l'un de tes vassaux". Momotarô se réveille donc des siècles plus tard, en plein dans notre époque actuelle. Mais ce qui ne l'arrange pas, c'est qu'il a désormais... la forme d'un poussin !

Par Mochi
Chez Bamboo Editions

|

Auteur

Mochi

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Shonen/garçon

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Pack en 2 volumes par Mochi

Commenter ce livre

 

Pack en 2 volumes

Mochi trad. Aurélie Lafosse-Marin

Paru le 13/05/2026

Bamboo Editions

7,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041120109
9791041120109
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.