L'âme du dragon Tome 4

Comment vivent et meurent les humains dans un monde dominé par les dragons... Une réflexion sur ce qui nourrit la vie. Je veux juste éviter que Chienami perde à nouveau quelqu'un de sa famille ! Le chef actuel des Susa, Kiyonami, annonce à son frère que leur clan est menacé d'anéantissement. La foudre du dragon, châtiment suprême auquel ils sont soumis, frapperait aussi le peuple innocent. Sous les grondements du tonnerre, Isagi empoigne son sabre, Chienami s'élance aux côtés de son frère, et Tsubaki rugit de colère. Existe-t-il une seule prière susceptible d'atteindre le dragon qui se dresse devant le coupeur divin ?