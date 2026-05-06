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L'âme du dragon Tome 4

Makoto Hoshino

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Comment vivent et meurent les humains dans un monde dominé par les dragons... Une réflexion sur ce qui nourrit la vie. Je veux juste éviter que Chienami perde à nouveau quelqu'un de sa famille ! Le chef actuel des Susa, Kiyonami, annonce à son frère que leur clan est menacé d'anéantissement. La foudre du dragon, châtiment suprême auquel ils sont soumis, frapperait aussi le peuple innocent. Sous les grondements du tonnerre, Isagi empoigne son sabre, Chienami s'élance aux côtés de son frère, et Tsubaki rugit de colère. Existe-t-il une seule prière susceptible d'atteindre le dragon qui se dresse devant le coupeur divin ?

Par Makoto Hoshino
Chez Bamboo Editions

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Auteur

Makoto Hoshino

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Seinen/Homme

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L'âme du dragon Tome 4

Makoto Hoshino trad. Pascale Simon

Paru le 06/05/2026

192 pages

Bamboo Editions

7,95 €

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