Cats and Dragon Tome 3

"J'aimerais quand même inculquer à ces chatons le plus de choses possibles, avant le jour du départ, quitte à ce qu'ils pensent que je m'inquiète toujours trop. . ". Au coeur d'une forêt peuplée de créatures magiques, le dragon "tonton ailé" veille toujours sur ses protégés félins. Chaque chat trace désormais son propre chemin l'un vers la ville, l'autre aux côtés d'un prince, un autre dans les rangs d'une guilde d'aventuriers. Mais avec une farouche conviction, le dragon s'attache à transmettre aux plus jeunes l'art de chasser et de survivre, avant le jour inévitable du départ. A l'image des chats, voici une histoire pleine de chaleur, de mystère et de douce mélancolie.