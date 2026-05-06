Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman jeunesse

Fanfare

Anne Cortey, Julia Wauters

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
C'est un village bien tranquille. Chacun chez soi, chacun pour soi. Quand débarquent de drôles d'oiseaux migrateurs, qui tapent des pieds et claquent les portes, jouent de la musique toute la nuit. " Assez de ce tintamarre, jetons-les dehors ! " s'écrient les habitants. Mais... voilà que les étrangers entrent chez les gens, les font sortir, danser ! Ensemble, toute la nuit. Et c'est une fête comme on n'en avait jamais vue au village...

Par Anne Cortey, Julia Wauters
Chez Sarbacane Editions

|

Auteur

Anne Cortey, Julia Wauters

Editeur

Sarbacane Editions

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Fanfare par Anne Cortey, Julia Wauters

Commenter ce livre

 

Fanfare

Anne Cortey, Julia Wauters

Paru le 06/05/2026

40 pages

Sarbacane Editions

13,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791040809081
9791040809081
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.