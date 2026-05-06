Fungi Troll des Marais

Je m'appelle Fungi. J'ai six glands, mesure huit potirons, et je brille ! Dans le Marais-de-la-mort-qui-pue, c'est difficile d'être accepté quand on n'aime ni péter, ni jouer dans la boue. Aussi quand Fungi reçoit sa lettre d'admission à l'Académie des Gardiens de la Forêt, c'est la surprise ! De mémoire de girolle, aucun troll n'y a jamais posé une patte. Entre les cours de potions et de magie, Fungi découvre les épreuves qui l'attendent. Car, au loin, une menace plane sur la forêt...
Par
Virapheuille, Coralie Ramon Chez
Sarbacane Editions
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