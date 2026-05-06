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#Roman jeunesse

Fungi Troll des Marais

Virapheuille, Coralie Ramon

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Je m'appelle Fungi. J'ai six glands, mesure huit potirons, et je brille ! Dans le Marais-de-la-mort-qui-pue, c'est difficile d'être accepté quand on n'aime ni péter, ni jouer dans la boue. Aussi quand Fungi reçoit sa lettre d'admission à l'Académie des Gardiens de la Forêt, c'est la surprise ! De mémoire de girolle, aucun troll n'y a jamais posé une patte. Entre les cours de potions et de magie, Fungi découvre les épreuves qui l'attendent. Car, au loin, une menace plane sur la forêt...

Par Virapheuille, Coralie Ramon
Chez Sarbacane Editions

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Auteur

Virapheuille, Coralie Ramon

Editeur

Sarbacane Editions

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Fungi Troll des Marais

Virapheuille, Coralie Ramon

Paru le 06/05/2026

96 pages

Sarbacane Editions

8,90 €

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Scannez le code barre 9791040808480
9791040808480
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