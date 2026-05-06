Fungi Troll des Marais

Je m'appelle Fungi. J'ai six glands, mesure huit potirons, et je brille ! Dans le Marais-de-la-mort-qui-pue, c'est difficile d'être accepté quand on n'aime ni péter, ni jouer dans la boue. Aussi quand Fungi reçoit sa lettre d'admission à l'Académie des Gardiens de la Forêt, c'est la surprise ! De mémoire de girolle, aucun troll n'y a jamais posé une patte. Entre les cours de potions et de magie, Fungi découvre les épreuves qui l'attendent. Car, au loin, une menace plane sur la forêt...