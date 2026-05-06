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#Roman jeunesse

Le Grand Echangeur

Louise Drul

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Dans le village où vit Solly, on pêche depuis toujours pour se nourrir. Mais depuis qu'une usine s'est installée en amont, les poissons se raréfient. Un beau jour, sa mère Véra décide de partir en quête d'un monde meilleur. La petite fille va devoir faire ses adieux à sa chère mamie Racine, qui a pris le parti de rester. Et voilà leur maison hissée sur des rails façon wagon spatial avec cabine de pilotage, pour un voyage fantastique en hauteur. Direction le Grand Echangeur ! Mais gare aux Fureteurs de la bulle Kivoitou... et au terrible sorcier Furibon !

Par Louise Drul
Chez Sarbacane Editions

|

Auteur

Louise Drul

Editeur

Sarbacane Editions

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Le Grand Echangeur

Louise Drul

Paru le 06/05/2026

64 pages

Sarbacane Editions

16,50 €

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Scannez le code barre 9791040807872
9791040807872
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