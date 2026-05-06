Dans le village où vit Solly, on pêche depuis toujours pour se nourrir. Mais depuis qu'une usine s'est installée en amont, les poissons se raréfient. Un beau jour, sa mère Véra décide de partir en quête d'un monde meilleur. La petite fille va devoir faire ses adieux à sa chère mamie Racine, qui a pris le parti de rester. Et voilà leur maison hissée sur des rails façon wagon spatial avec cabine de pilotage, pour un voyage fantastique en hauteur. Direction le Grand Echangeur ! Mais gare aux Fureteurs de la bulle Kivoitou... et au terrible sorcier Furibon !