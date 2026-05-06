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La BD officielle

Alessandro Ferrari, Matteo Piana, Igor Chimisso

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Dans la Bordure Extérieure de la Galaxie, un mystérieux chasseur de primes en armure, connu sous le nom de Mandalorien, accepte de traquer une cible pour un impérial énigmatique qui promet de le payer en beskar, un métal rare et sacré pour le peuple guerrier de Mandalore. Mais lorsque Mando découvre qu'il s'agit d'un adorable bébé vert, tout bascule ! Respectera-t-il son code mandalorien et livrera-t-il l'Enfant ? Et s'il refuse, quelles en seront les conséquences ? Avec la sortie de The Mandalorian and Grogu (suite de la série à succès de Disney+), Star Wars fait son retour au cinéma après six ans et demi d'absence. Pour accompagner cet événement, Panini Comics propose aux fans plusieurs versions des adaptations en comics des premières saisons. Cette édition tout public est ici rééditée avec une nouvelle couverture et un poster offert.

Par Alessandro Ferrari, Matteo Piana, Igor Chimisso
Chez Panini comics

|

Auteur

Alessandro Ferrari, Matteo Piana, Igor Chimisso

Editeur

Panini comics

Genre

Comics divers

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La BD officielle

Alessandro Ferrari, Matteo Piana, Igor Chimisso trad. Mathieu Auverdin

Paru le 06/05/2026

80 pages

Panini comics

13,99 €

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Scannez le code barre 9791039147484
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