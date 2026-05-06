X-Men - L'ère de révélation Tome 3

Dix ans dans le futur : la prise de pouvoir de Révélation, l'héritier d'Apocalypse, a complètement redessiné l'univers Marvel. Le Mississippi est sous le contrôle de Miss Marvel et de ses alliés, Dani Moonstar dirige une équipe d'Avengers très particulière et Deadpool est devenu une créature monstrueuse qui se nourrit de la force vitale des mutants ! Les concepts les plus audacieux sont explorés à l'occasion du crossover L'Ere de Révélation, qui célèbre les 30 ans de la mythique Ere d'Apocalypse. A l'image de l'événement original, ce crossover laissera des traces durables sur l'univers mutant "normal" . Impossible donc de faire l'impasse sur des séries aux titres aussi atypiques que Cloak or Dagger, Undeadpool et X-Vengers !