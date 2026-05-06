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Please save my Earth Tome 3

Saki Hiwatari

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Rin tente de récupérer les codes d'accès de tous les anciens membres de la base lunaire. Haruhiko choisit de coopérer avec lui en se faisant passer pour Shion auprès des autres membres, espérant ainsi racheter la faute commise dans sa vie antérieure. Conscient de la détresse de Haruhiko et désireux de le protéger de l'influence de Rin, Kazuto Tamura, sous-chef du clan Matsudaira, fait appel à un détenteur de pouvoirs extrasensoriels nommé Mikuro. Pendant ce temps, Alice n'est toujours pas parvenue à éveiller ses souvenirs lunaires et reste sous la surveillance de Rin. En proie à des conflits intérieurs, celui-ci ordonne néanmoins à Haruhiko de se rapprocher de la jeune fille afin de lui soutirer son code d'accès. Saki Hiwatari est une mangaka incontournable, connue depuis plus de quarante ans. Elle débute en 1982 avec des histoires courtes, mais c'est avec Please Save My Earth qu'elle rencontre un immense succès. Ce monument de la SF s'étend sur 21 volumes, et donnera naissance à plusieurs suites et oeuvres dérivées. La série connaîtra également une adaptation en OAV de six épisodes, regroupés par la suite en un film. En France, la plupart de ses titres ont été publiés par Delcourt et Tonkam. Nous sommes donc particulièrement heureux d'offrir aux fans de la première heure, comme aux nouvelles générations de lecteurs, l'occasion de redécouvrir cette autrice de talent et son univers unique, où se mêlent mystère, émotions et science-fiction.

Par Saki Hiwatari
Chez Panini comics

|

Auteur

Saki Hiwatari

Editeur

Panini comics

Genre

Shojo/fille

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Please save my Earth Tome 3

Saki Hiwatari

Paru le 06/05/2026

Panini comics

14,99 €

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