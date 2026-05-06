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Star Wars Légendes : L'Empire T06 (Edition collector) - COMPTE FERME

Tom Taylor, Mike Kennedy, Scott Allie, Ron Marz

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L'Empire règne sur la galaxie... mais pour combien de temps ? Lorsque de hauts officiers impériaux complotent pour renverser l'Empereur, Dark Vador doit les arrêter... avec l'aide de Boba Fett ! Pendant ce temps, un survivant de la toute première mission de Fett refait surface. Il doit alors choisir : l'aider ou l'éliminer ! D'autres chasseurs de primes convoitent une récompense très spéciale que Fett désire, et leur plan attire l'attention des vauriens Han Solo, Chewbacca et Lando Calrissian ! Avant-dernier tome de la période "L'Empire" des comics de l'EPIC COLLECTION, qui se déroule avant le film Star Wars : un nouvel espoir. Ce volume met en lumière des personnages centraux de la galaxie Star Wars : Boba Fett, Han Solo et Lando Calrissian. Une partie des épisodes est signée par Tom Taylor, devenu depuis une figure incontournable des comics de super-héros avec All-New Wolverine, DCeased, Injustice ou Nightwing.

Par Tom Taylor, Mike Kennedy, Scott Allie, Ron Marz
Chez Panini comics

|

Auteur

Tom Taylor, Mike Kennedy, Scott Allie, Ron Marz

Editeur

Panini comics

Genre

Divers

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Star Wars Légendes : L'Empire T06 (Edition collector) - COMPTE FERME

Tom Taylor, Mike Kennedy, Scott Allie, Ron Marz

Paru le 13/05/2026

488 pages

Panini comics

34,00 €

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