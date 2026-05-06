Monstres et mystères

Chapitre 1

Seul dans l'obscurité ?

– J’ai quelque chose à te dire et je suis sûre que ça va te faire drôlement plaisir, mon chou ! dit Molly, la mère de George, en déposant un gros baiser sur la joue de son fils. Je vais partir en tournée à Storvalla et tu vas pouvoir venir avec moi. Ça tombe bien puisque tu seras en vacances.

– Là, maintenant ? s’étonne George en se frottant la joue pour essayer d’enlever le rouge à lèvres violet que sa mère y a laissé. C’est l’automne ! Qu’est-ce que tu veux que je fasse à Storvalla à cette époque-ci ? Tu ne vas quand même pas m’obliger à jouer encore une fois dans une de vos pièces ? L’année dernière, j’ai dû faire un ange dans votre spectacle de Noël. Je suis sûr que ça va me marquer à vie !

– Moi qui pensais que tu serais fou de joie, se désole Molly. Storvalla n’est pas loin de l’île aux Grèbes. Je me suis dit que tu pourrais passer quelques jours chez Frida. Tu t’amuses tellement là-bas avec tes cousins. On monte une pièce à l’ancienne avec des masques. Toi, tu pourrais jouer le rôle de la Mort !

– Mais maman, il y a plusieurs dizaines de kilomètres entre Storvalla et l’île aux Grèbes ! s’oppose George en fronçant les sourcils. Et qu’est-ce que tu veux que je fasse tout seul avec tante Frida ? Dans l’obscurité de l’automne et sans mes cousins ! Je préfère passer les vacances à la maison.

Une faible sonnerie les interrompt. Tous les deux se mettent à chercher le portable de Molly dans la cuisine en pagaille. Molly a l’habitude de le laisser dans les endroits les plus inattendus. Hier, George l’a trouvé derrière le fromage dans le frigo.

– Le voilà ! crie Molly en sortant le téléphone de la corbeille à journaux.

– Allô, oui, ici Séraphine Céleste… dit-elle d’une voix profonde et veloutée.

C’est son nom d’artiste et elle prend toujours sa voix d’actrice quand quelqu’un l’appelle au téléphone. Il pourrait s’agir d’une proposition intéressante, d’un rôle au cinéma, par exemple. En réalité, son nom est Molly Karlsson.

– Oui, il est là, à côté de moi ! dit-elle de sa voix normale. Elle tend le portable à George et se met à limer ses longs ongles violets.

– Allô, George ? dit Julia à l’autre bout. Comment ça va ?… Alors, tu as fait de belles peintures ces derniers temps ?… Écoute, j’ai une bonne nouvelle à t’annoncer !

Sa voix est rapide et enthousiaste.

George éclate de rire. Julia le met toujours de bonne humeur.

– Oui, très bien, merci… Non je n’en ai pas fait une seule… Et toi, tu as lu de bons livres ces derniers temps ?… Comment ça ? Quelle bonne nouvelle ? demande-t-il.

Julia et George sont cousins germains. Elle, elle adore lire et lui, peindre.

– Papa et maman partent au Danemark pour une conférence. Ils seront absents pendant toutes les vacances d’automne et ils ont l’intention de demander à tante Frida de nous loger. Tu ne veux pas venir, toi aussi ?