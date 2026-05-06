Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman jeunesse

Monstres et mystères

Katarina Mazetti

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les quatre cousins sont contents de se retrouver sur l'île de tante Frida pour les vacances de la Toussaint. Chocolats chauds, histoires de fantômes à se faire peur, la semaine s'annonce parfaite ! Mais quelle est cette lueur qu'ils aperçoivent la nuit près du vieux phare abandonné ? Sur le continent, un groupe d'individus masqués rôde. Et s'ils n'étaient pas seulement là pour fêter Halloween ?

Par Katarina Mazetti
Chez Thierry Magnier

|

Auteur

Katarina Mazetti

Editeur

Thierry Magnier

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

 

 

 

 

 

 

Chapitre 1

 

Seul dans l'obscurité ?

 

 

 

– J’ai quelque chose à te dire et je suis sûre que ça va te faire drôlement plaisir, mon chou ! dit Molly, la mère de George, en déposant un gros baiser sur la joue de son fils. Je vais partir en tournée à Storvalla et tu vas pouvoir venir avec moi. Ça tombe bien puisque tu seras en vacances.

– Là, maintenant ? s’étonne George en se frottant la joue pour essayer d’enlever le rouge à lèvres violet que sa mère y a laissé. C’est l’automne ! Qu’est-ce que tu veux que je fasse à Storvalla à cette époque-ci ? Tu ne vas quand même pas m’obliger à jouer encore une fois dans une de vos pièces ? L’année dernière, j’ai dû faire un ange dans votre spectacle de Noël. Je suis sûr que ça va me marquer à vie !

– Moi qui pensais que tu serais fou de joie, se désole Molly. Storvalla n’est pas loin de l’île aux Grèbes. Je me suis dit que tu pourrais passer quelques jours chez Frida. Tu t’amuses tellement là-bas avec tes cousins. On monte une pièce à l’ancienne avec des masques. Toi, tu pourrais jouer le rôle de la Mort !

– Mais maman, il y a plusieurs dizaines de kilomètres entre Storvalla et l’île aux Grèbes ! s’oppose George en fronçant les sourcils. Et qu’est-ce que tu veux que je fasse tout seul avec tante Frida ? Dans l’obscurité de l’automne et sans mes cousins ! Je préfère passer les vacances à la maison.

Une faible sonnerie les interrompt. Tous les deux se mettent à chercher le portable de Molly dans la cuisine en pagaille. Molly a l’habitude de le laisser dans les endroits les plus inattendus. Hier, George l’a trouvé derrière le fromage dans le frigo.

– Le voilà ! crie Molly en sortant le téléphone de la corbeille à journaux.

– Allô, oui, ici Séraphine Céleste… dit-elle d’une voix profonde et veloutée.

C’est son nom d’artiste et elle prend toujours sa voix d’actrice quand quelqu’un l’appelle au téléphone. Il pourrait s’agir d’une proposition intéressante, d’un rôle au cinéma, par exemple. En réalité, son nom est Molly Karlsson.

– Oui, il est là, à côté de moi ! dit-elle de sa voix normale. Elle tend le portable à George et se met à limer ses longs ongles violets.

– Allô, George ? dit Julia à l’autre bout. Comment ça va ?… Alors, tu as fait de belles peintures ces derniers temps ?… Écoute, j’ai une bonne nouvelle à t’annoncer !

Sa voix est rapide et enthousiaste.

George éclate de rire. Julia le met toujours de bonne humeur.

– Oui, très bien, merci… Non je n’en ai pas fait une seule… Et toi, tu as lu de bons livres ces derniers temps ?… Comment ça ? Quelle bonne nouvelle ? demande-t-il.

Julia et George sont cousins germains. Elle, elle adore lire et lui, peindre.

– Papa et maman partent au Danemark pour une conférence. Ils seront absents pendant toutes les vacances d’automne et ils ont l’intention de demander à tante Frida de nous loger. Tu ne veux pas venir, toi aussi ?

Retrouver tous les articles sur Monstres et mystères par Katarina Mazetti

Commenter ce livre

 

Monstres et mystères

Katarina Mazetti trad. Agneta Ségol, Marianne Ségol

Paru le 13/05/2026

208 pages

Thierry Magnier

13,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791035209759
9791035209759
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.