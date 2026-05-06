Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Le temps de l'espoir

Anne Jacobs

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Plongez dans les secrets du Café Engel, entre pâtisseries irrésistibles, rivalités et secrets de famille. Wiesbaden, 1959. Le traditionnel Café Engel vit une seconde jeunesse sous la direction de Hilde Koch. Le nouveau chef pâtissier s'avère être un génie en plus d'être beau garçon, et ses alléchantes créations attirent un nombre de convives grandissant. Mais Hilde et sa cousine Luisa s'inquiètent : alors que Jean-Jacques passe de plus en plus de temps avec la jolie Française qui l'aide dans son domaine viticole, Fritz, le mari de Luisa, semble lui cacher quelque chose. Et, lorsqu'une lettre inattendue rouvre d'anciennes blessures du temps de la guerre, tous les membres de la famille sont ébranlés. L'existence même du Café Engel est menacée... Traduit de l'allemand par Corinna Gepner A propos de l'autrice L'autrice a écrit de nombreux romans historiques et sagas familiales sous pseudonyme. Avec La Villa aux étoffes, parue sous celui d'Anne Jacobs, elle a été propulsée au rang d'écrivaine best-seller.

Par Anne Jacobs
Chez HarperCollins France

|

Auteur

Anne Jacobs

Editeur

HarperCollins France

Genre

Littérature Allemande

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le temps de l'espoir par Anne Jacobs

Commenter ce livre

 

Le temps de l'espoir

Anne Jacobs

Paru le 06/05/2026

464 pages

HarperCollins France

9,20 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791033927327
9791033927327
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.