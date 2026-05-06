Le temps de l'espoir

Plongez dans les secrets du Café Engel, entre pâtisseries irrésistibles, rivalités et secrets de famille. Wiesbaden, 1959. Le traditionnel Café Engel vit une seconde jeunesse sous la direction de Hilde Koch. Le nouveau chef pâtissier s'avère être un génie en plus d'être beau garçon, et ses alléchantes créations attirent un nombre de convives grandissant. Mais Hilde et sa cousine Luisa s'inquiètent : alors que Jean-Jacques passe de plus en plus de temps avec la jolie Française qui l'aide dans son domaine viticole, Fritz, le mari de Luisa, semble lui cacher quelque chose. Et, lorsqu'une lettre inattendue rouvre d'anciennes blessures du temps de la guerre, tous les membres de la famille sont ébranlés. L'existence même du Café Engel est menacée... Traduit de l'allemand par Corinna Gepner A propos de l'autrice L'autrice a écrit de nombreux romans historiques et sagas familiales sous pseudonyme. Avec La Villa aux étoffes, parue sous celui d'Anne Jacobs, elle a été propulsée au rang d'écrivaine best-seller.