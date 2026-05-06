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#Roman francophone

Une reine des voleurs & du chaos

K. A. Tucker, K.a. Tucker

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Et si un baiser pouvait infléchir le destin du monde ? Romeria est maintenant reine, et amoureuse d'un roi qui a abandonné sa couronne et son royaume pour lui sauver la vie. Mais le temps presse, Islor est au bord du chaos. Seul et sans armée, Zander doit se résoudre à conclure des alliances risquées, qui pourraient bien lui coûter très cher. A ses côtés, Romeria est déterminée à tout tenter pour protéger l'avenir qu'elle a entrevu pour eux. La ville secrète et abandonnée d'Ulysede semble dissimuler bien des mystères, et peut-être même des réponses cruciales susceptibles de faire pencher la balance. Alors que s'écoulent un à un les grains du sablier, cela sera-t-il suffisant pour sauver Islor et leur amour ? Ou leur destin est-il déjà scellé, condamné à se consumer dans les flammes de la destruction qui menace d'engloutir le royaume ? Niveau d'intensité : 2/4 "Un énorme coup de coeur, je suis restée sans mot sur les derniers chapitres. Certaines révélations étaient totalement folles, je ne m'y attendais pas du tout ! " @the. story. of. jo_bouquine A propos de l'autrice : Passionnée de littérature, K. A. Tucker écrit des histoires captivantes depuis son plus jeune âge. Avec sa série Fate & Flame, l'autrice nous entraîne dans un tourbillon de haine et d'amour, de complots et de guerres, le parfait mélange pour une romantasy impossible à lâcher.

Par K. A. Tucker, K.a. Tucker
Chez HarperCollins France

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Auteur

K. A. Tucker, K.a. Tucker

Editeur

HarperCollins France

Genre

Romance sexy

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Une reine des voleurs & du chaos

K. A. Tucker, K.a. Tucker

Paru le 06/05/2026

752 pages

HarperCollins France

9,90 €

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