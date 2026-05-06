Nous, couples, qui sommes sur terre

Au travers de récits intimes et courageux, des couples nous racontent leur histoire, les zones d'ombre et les éclats de lumière de leurs vies. Ils parlent de leur aventure à deux, des épreuves traversées ou encore présentes, des différences qui séparent et pourtant unissent, des fidélités quotidiennes et de leur vie de foi. Ce livre n'idéalise pas le mariage. Il en révèle la vérité profonde : une odyssée à deux, marquée par la vulnérabilité, mais habitée par une promesse, celle d'une bénédiction plus grande que toutes les fragilités humaines. Préface de Pierre et Blandine Durieux ; Charlotte et Marc Bruneteau ; Rena et Romain de Chateauvieux ; Louise et Grégoire Coltier ; Clémence et Rémy Delorme ; Sophie et Gaël Izenic ; Maud et Alex Lauriot Prévost ; Marine et Foucauld Leprince-Ringuet ; Clémence et Vincent Nicollet ; Géraldine et Bruno Pouly ; Marie et Henri Richer ; Laurence et Alexis Roy ; Eric et Gaëlle() de Seze.