Lundi ou mardi, publié en 1921 par The Hogarth Press, maison d'édition fondée par Leonard et Virginia Woolf, est le seul ensemble de nouvelles de Virginia Woolf paru de son vivant. Le volume, composé de huit nouvelles expérimentales (Une maison hantée, Une société, Lundi ou mardi, Un roman non écrit, Le Quatuor à cordes, Blue & Green, Kew Gardens, La marque sur le mur), saisit les impressions et sensations fugaces du quotidien. Son titre reflète la conviction de Woolf que la fiction doit éclairer le flux continu d'impressions qui façonnent l'expérience de chaque jour, qu'il s'agisse d'un lundi ou d'un mardi. On retrouve dans ce recueil la manière singulière qu'avait Virginia Woolf de saisir le "flottement des êtres et des choses" et leur rapport compliqué au monde qui les entoure.