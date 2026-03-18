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#Manga

2 volumes : Light Novel et Manga

Nappa Komatsuda, Kana Akatsuki, Suoh

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Dans ce pack découverte, retrouvez : - le tome 1 du manga ; - le tome 1 du roman ; - un jaspage exclusif sur le roman présent uniquement dans ce pack. Au commencement du monde était l'Hiver. Ne supportant pas sa solitude, l'Hiver puisa dans sa propre vie pour créer le Printemps. Mais suite au cri de détresse de la Terre, l'Eté et l'Automne furent créés, complétant ainsi les quatre saisons. Des enfants humains, appelés "agents des saisons" , furent alors chargés d'assumer le changement de l'une à l'autre. Hinagiku, jeune déesse incarnée portant le pouvoir du printemps, s'apprête à se lever à nouveau. Tandis que la saison dont elle assume la passation a disparu du Yamato depuis plus de dix ans, elle revient au pays déterminée à reprendre sa mission. Aux côtés de sa fidèle gardienne, elle voyage à travers le pays pour combattre ceux qui l'ont autrefois enlevée...

Par Nappa Komatsuda, Kana Akatsuki, Suoh
Chez Akata

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Auteur

Nappa Komatsuda, Kana Akatsuki, Suoh

Editeur

Akata

Genre

Shojo/fille

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2 volumes : Light Novel et Manga

Nappa Komatsuda, Kana Akatsuki, Suoh trad. Clément Lauley, David Pollet

Paru le 18/03/2026

Akata

24,95 €

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