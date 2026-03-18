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#Roman graphique

Le Diable de Smiling Woods

Jacopo Starace

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UNE HISTOIRE SUR LES PECHES DE L'HUMANITE ET LA JUSTICE QUE LA NATURE IMPOSE A CEUX QUI LA MENACENT. Une paisible ville américaine a été marquée, deux ans plus tôt, par la disparition mystérieuse de dizaines de personnes dont elle peine à se remettre. Aussi, lorsqu'une nouvelle disparition survient, faisant ressurgir d'anciens traumatismes, un groupe d'étudiants décide de mener l'enquête sans imaginer ce à quoi il se confrontera... Et si le tourment de la culpabilité collective était l'enfer de tous ? ... Un récit sombre, haletant et émouvant, dans une atmosphère inquiétante et captivante.

Par Jacopo Starace
Chez Editions Oxymore

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Auteur

Jacopo Starace

Editeur

Editions Oxymore

Genre

Romans graphiques

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Le Diable de Smiling Woods

Jacopo Starace trad. Aurélie Breuil

Paru le 18/03/2026

144 pages

Editions Oxymore

24,50 €

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