Le Diable de Smiling Woods

UNE HISTOIRE SUR LES PECHES DE L'HUMANITE ET LA JUSTICE QUE LA NATURE IMPOSE A CEUX QUI LA MENACENT. Une paisible ville américaine a été marquée, deux ans plus tôt, par la disparition mystérieuse de dizaines de personnes dont elle peine à se remettre. Aussi, lorsqu'une nouvelle disparition survient, faisant ressurgir d'anciens traumatismes, un groupe d'étudiants décide de mener l'enquête sans imaginer ce à quoi il se confrontera... Et si le tourment de la culpabilité collective était l'enfer de tous ? ... Un récit sombre, haletant et émouvant, dans une atmosphère inquiétante et captivante.