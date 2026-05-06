Déroute sauvage

Sur le papier, c'est un voyage scolaire en Espagne pour permettre aux élèves de se familiariser avec leur deuxième langue vivante. Sauf que ça vire au cauchemar. En pleine nuit, au coeur des Pyrénées, le bus quitte la route et bascule. Une chute vertigineuse et un amas de corps broyés entre la tôle et le granit. Quelques rescapés s'extirpent des décombres. Ils croient avoir échappé au pire. Mais ils confondent la fin et le commencement. Car trois sauvages sanguinaires surgissent des ténèbres...