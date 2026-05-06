Au risque de l'amour

2018. Pierre aborde avec sérénité le cap de la soixantaine. Il a fondé un couple solide avec son épouse, Pascale, et imagine que les années d'épreuves qui les ont soudés sont désormais derrière eux. Lorsque Pascale meurt soudainement, il est frappé au coeur. D'autant qu'il ne peut guère compter sur le soutien de leurs deux filles, qui n'ont jamais été tendres. Alors qu'il est tenté de se replier dans sa thébaïde des Vernhes, le petit royaume d'Aveyron où il a vécu adolescent d'inoubliables étés, son métier de professeur le ramène à Toulouse, la ville où il a fait ses études et où il exerce à présent. Un jour, il y croise Clémence, qu'il a passionnément aimée jadis. Quarante ans plus tard, veufs tous les deux, ces deux êtres que la vie a meurtris pourront-ils s'aimer à nouveau ? Dans ce roman grave et tourmenté, Daniel Crozes livre le portrait d'un homme qui renaît à l'amour. A la croisée des chemins, Pierre devra faire face à une adversité cruelle avant de recouvrer le goût de la vie.