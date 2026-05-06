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#Roman étranger

Le Mal du pays

Colin Barrett

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Un jeune homme mitraillé dans une ferme alors qu'il tentait de voler de l'essence. Un adolescent qui se réfugie dans un pub après avoir tué le chat de sa mère. Un jeune espoir du football aux rêves brisés, de retour au pays... Autant de nouvelles ancrées dans l'ouest de Irlande qui racontent des vies cabossées, au bord de la rupture, mais traversées par ce qui sauve : notre part irréductible d'humanité. Par son attention aux marges, son humour tendre, Colin Barrett dialogue aussi bien avec Raymond Carver qu'avec l'univers cinématographique des frères Coen et s'impose comme l'une des voix majeures de la littérature irlandaise contemporaine. "Addictif, élégant et terriblement drôle... Exceptionnel" , Kevin Barry

Par Colin Barrett
Chez Rivages

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Auteur

Colin Barrett

Editeur

Rivages

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Le Mal du pays

Colin Barrett trad. Zacharie Boissau, Charles Bonnot

Paru le 06/05/2026

240 pages

Rivages

21,00 €

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Scannez le code barre 9782743670887
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