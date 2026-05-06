Les Soeurs de Skara

Quatre soeurs dispersées à travers le monde Une saga historique captivante. Ecosse, 1931. Lorsque le père des soeurs Blackmore renverse des pierres ancestrales sur la péninsule sauvage de Skara, une malédiction s'abat sur toute la famille. Après la mort de leurs parents et la perte de leur fortune, les filles n'ont d'autre choix que de quitter leur maison avec pour unique possession une bague chacune, héritée de leur mère. L'aînée, Iris, voyage vers l'est - d'abord Ceylan et ensuite l'Australie - à la recherche d'un oncle qui, elle l'espère, les sauvera de la misère. Australie, de nos jours. Roz Chatton déménage à Londres en emportant une bague trouvée dans les affaires de sa mère récemment disparue. Chez un antiquaire, elle voit un tableau des pierres de Skara qui semble révéler un lien mystérieux avec le bijou. Grâce à l'aide d'un jeune avocat, Finn Drummond, elle met au jour des secrets qu'elle n'aurait jamais pu imaginer.