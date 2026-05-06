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#Roman étranger

Les Soeurs de Skara

Eleanor Buchanan

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Quatre soeurs dispersées à travers le monde Une saga historique captivante. Ecosse, 1931. Lorsque le père des soeurs Blackmore renverse des pierres ancestrales sur la péninsule sauvage de Skara, une malédiction s'abat sur toute la famille. Après la mort de leurs parents et la perte de leur fortune, les filles n'ont d'autre choix que de quitter leur maison avec pour unique possession une bague chacune, héritée de leur mère. L'aînée, Iris, voyage vers l'est - d'abord Ceylan et ensuite l'Australie - à la recherche d'un oncle qui, elle l'espère, les sauvera de la misère. Australie, de nos jours. Roz Chatton déménage à Londres en emportant une bague trouvée dans les affaires de sa mère récemment disparue. Chez un antiquaire, elle voit un tableau des pierres de Skara qui semble révéler un lien mystérieux avec le bijou. Grâce à l'aide d'un jeune avocat, Finn Drummond, elle met au jour des secrets qu'elle n'aurait jamais pu imaginer.

Par Eleanor Buchanan
Chez Calmann-Lévy

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Auteur

Eleanor Buchanan

Editeur

Calmann-Lévy

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Les Soeurs de Skara

Eleanor Buchanan

Paru le 06/05/2026

400 pages

Calmann-Lévy

21,90 €

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