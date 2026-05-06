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Cicatrices

Estelle Faye, Naranjalidad

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Malmenée par la vie, May a fui en Angleterre dans le petit port de Seasmouth dans l'espoir de prendre un nouveau départ. Elle est vite confrontée à des phénomènes surnaturels qui semblent pourtant familiers aux habitants de la ville. Celle-ci est sous la coupe d'un dandy charismatique, Adrian Dashwood, et de la famille Saint-John dont le manoir est perché sur la falaise. Une autorité toutefois contestée par Josh Galloway, un bad boy à la tête d'une bande de rebelles. En se liant avec les uns et les autres, May va découvrir des légendes anciennes et affronter un péril venu du plus profond de la mer. Un roman de slow burn horror. Small town, dandy et bad boy, found family et... pâtisseries anglaises.

Par Estelle Faye, Naranjalidad
Chez Rageot

|

Auteur

Estelle Faye, Naranjalidad

Editeur

Rageot

Genre

Terreur

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Cicatrices

Estelle Faye, Naranjalidad

Paru le 06/05/2026

352 pages

Rageot

19,90 €

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