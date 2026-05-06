Quitte-moi si tu m’aimes

On n'a jamais vu Eve sans Andrew ni Andrew sans Eve. Meilleurs amis et voisins depuis l'enfance, ils se connaissent par coeur. Inséparables, ils forment aux yeux de tous un duo parfait... Et quand ils se présentent ensemble au bal du collège, tout le monde croit qu'ils sont en couple. Eve et Andrew décident alors d'entretenir l'illusion. Juste pour avoir la paix. Juste pour faire plaisir à leurs proches. Juste parce qu'ils y croient, au moins un peu. Mais le jeu s'emballe et il devient très difficile de faire machine arrière. Qui fera le premier pas pour rompre "pour de faux" ?