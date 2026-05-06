Einstein à Jérusalem

En 1952, David Ben Gourion propose la présidence de l'Etat d'Israël à Albert Einstein. Le plus grand savant juif du XXe siècle refuse et confie à ses proches : " Si je devais être président, j'aurais parfois à dire au peuple israélien des choses qu'il n'a pas envie d'entendre. " Anticonformiste, véritable rebelle punk en politique comme en sciences, Einstein a osé faire voler en éclats tous les cadres de la physique et de la politique, au nom d'une conception du monde qui dépasse les clans et les appartenances étroites. En ces temps de durcissement géopolitique mondial et de guerre sur le territoire israélo-palestinien, sa parole politique et éthique d'une grande sagesse, ainsi que sa hauteur de vue unique sont à porter urgemment à la connaissance de tous.