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La Coupe du monde de football

Stéphanie Ledu, Aurélien Cantou

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Un nouveau "Mes docs à coller" sous une forme interactive et ludique, qui valorise la participation de l'enfant, tout en lui apportant des informations. Un concept simple et efficace : donner à découvrir aux petits leurs premiers savoirs documentaires en positionnant des autocollants sur de grandes images, aux bons endroits. Idéal pour tous les jeunes fans de foot ! Un sport qui fait rêver ! Ce "Mes docs à coller" présente plusieurs facettes passionnantes du sport le plus pratiqué au monde. Depuis le centre d'entraînement, où les jeunes footballeurs en herbe travaillent dur pour devenir les stars de demain, jusqu'à la grande finale de la Coupe du monde ! On suit les joueurs sur le terrain, les différents temps du match, le suspense, l'intervention de l'arbitre, les conseils de l'entraîneur à la mi-temps... Puis vient le moment du but final, où la narration embarque le lecteur dans la ferveur du stade, en pleine ambiance de Coupe du monde ! Allez les Bleus ! Un format pratique, léger et facilement transportable, avec des autocollants Une quarantaine d autocollants à coller dans un livre qui s emporte partout et à tout petit prix. Parfait pour occuper les enfants dans les transports, en vacances ou le week-end.

Par Stéphanie Ledu, Aurélien Cantou
Chez Editions Milan

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Auteur

Stéphanie Ledu, Aurélien Cantou

Editeur

Editions Milan

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

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La Coupe du monde de football

Stéphanie Ledu, Aurélien Cantou

Paru le 13/05/2026

16 pages

Editions Milan

5,50 €

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Scannez le code barre 9782408065935
9782408065935
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