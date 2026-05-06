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#Roman francophone

La glorieuse vengeance de Maude Horton

Lizzie Pook

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Londres, 1850. Maude Horton apprend que sa soeur, Constance, qui s'était travestie en homme et avait embarqué sur un navire à destination de l'Arctique, a disparu suite à un ''malencontreux incident''. On conseille à Maude de ne pas chercher à en apprendre davantage, mais lorsqu'elle retrouve le journal de Constance, ses craintes se confirment : de sinistres forces sont à l'oeuvre, dissimulant la vérité. Guidée par une inextinguible soif de justice, Maude plonge au coeur des bas-fonds de Londres et croise le chemin d'Edison Stowe, un homme dangereux et manipulateur.

Par Lizzie Pook
Chez Gallmeister

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Auteur

Lizzie Pook

Editeur

Gallmeister

Genre

Littérature anglo-saxonne

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La glorieuse vengeance de Maude Horton

Lizzie Pook trad. Johanne Le Ray

Paru le 06/05/2026

416 pages

Gallmeister

10,90 €

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