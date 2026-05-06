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Battement d'aile

Daniel Woodrell

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L'Aile, gang suprémaciste né dans les prisons du Sud, dispose d'une "multitude de doigts crasseux capables d'appuyer sur la détente". En son nom, un petit malfrat, Emil Jadick, entend prendre le contrôle des trafi cs de Saint Bruno, en s'appuyant sur une femme dont il espère de précieux tuyaux. Mais lors du braquage d'une partie de cartes dans un club chic, un flic est tué. Ce dernier n'avait rien d'un enfant de choeur, et il semblait même lié à certains truands locaux, mais un collègue reste un collègue ; aussi René Shade se retrouve-t-il sur la piste - et dans le collimateur - de l'Aile.

Par Daniel Woodrell
Chez Gallmeister

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Auteur

Daniel Woodrell

Editeur

Gallmeister

Genre

Romans policiers

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Battement d'aile

Daniel Woodrell trad. Frank Reichert

Paru le 06/05/2026

224 pages

Gallmeister

10,00 €

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