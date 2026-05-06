Battement d'aile

L'Aile, gang suprémaciste né dans les prisons du Sud, dispose d'une "multitude de doigts crasseux capables d'appuyer sur la détente". En son nom, un petit malfrat, Emil Jadick, entend prendre le contrôle des trafi cs de Saint Bruno, en s'appuyant sur une femme dont il espère de précieux tuyaux. Mais lors du braquage d'une partie de cartes dans un club chic, un flic est tué. Ce dernier n'avait rien d'un enfant de choeur, et il semblait même lié à certains truands locaux, mais un collègue reste un collègue ; aussi René Shade se retrouve-t-il sur la piste - et dans le collimateur - de l'Aile.