Les tribulations d'un Français en France

Pour Philibert Humm, l'aventure est au coin de la rue. Ca tombe bien, il n'avait pas l'intention d'aller plus loin. Muni d'une pancarte " N'importe où ", il réinvente l'art de l'auto-stop et se laisse porter, au gré des voitures et des rencontres. Ainsi il nous offre, de la France et de ses habitants, des portraits tendres et poétiques. Il prolonge ses tribulations en van Volkswagen, avec la certitude qu'il peut faire le tour du monde sans quitter la France. Montargis n'est autre que la Venise du Gâtinais, Coutances la Tolède du Cotentin, Chicago un quartier de Toulon, tandis que Rustrel est le Colorado du Luberon. C'est à ces voyages, d'une ville l'autre, qu'il nous invite, en doux flâneur.