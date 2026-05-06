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Le nid du rouge-gorge

Lorenzo Sartori

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A Alveno, un village perdu dans les montagnes du Trentin, Alice a laissé ses plus beaux souvenirs, mais aussi les plus durs. Après des années d'absence, elle s'y rend avec des amis, en route vers l'hôtel que ses parents tenaient lorsqu'elle était enfant. Sa mère, Laura, a décidé de vendre l'établissement, lié à un passé trop douloureux : la mort violente et inexpliquée de Sara, sa fille aînée. Peu après le départ d'Alice, Laura reçoit un appel de la police : il y a eu un accident de voiture ; Alice est partie chercher de l'aide, mais n'est jamais revenue. La montagne veut-elle encore lui enlever une fille ? Laura se précipite sur place pour suivre l'enquête. Mais jusqu'où une mère est-elle prête à aller pour sauver son enfant ? Lorenzo Sartori signe un thriller passionnant sur la détermination d'une femme qui, au coeur d'une nature ancestrale, fait face à l'indicible.

Par Lorenzo Sartori
Chez Gallmeister

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Auteur

Lorenzo Sartori

Editeur

Gallmeister

Genre

Thrillers

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Le nid du rouge-gorge

Lorenzo Sartori trad. Samuel Sfez

Paru le 06/05/2026

400 pages

Gallmeister

24,50 €

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