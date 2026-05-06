Nos Lunes jumelles

Quand Lindsey Litvak, vingt-deux ans, est retrouvée inconsciente sur une route de Shanghai, ses parents, Claire et Aaron, séparés depuis longtemps, accourent à son chevet. Ils réalisent alors qu'ils ignorent tout de la vie de leur fi lle, qui s'est brutalement éloignée d'eux suite à une expérience amoureuse traumatisante devenue un drame familial. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de là, aux Etats-Unis, sa petite soeur Grace, adoptée en Chine, attend des nouvelles, sans savoir que son lien avec Lindsey - ce fil rouge invisible né de l'adoption - est sur le point d'être mis à l'épreuve. Jennifer Haigh signe un grand roman sur la famille, les fractures d'un couple et la force indestructible de l'amour sororal.