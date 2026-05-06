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#Roman étranger

Nos Lunes jumelles

Jennifer Haigh, Jennifer Haigh

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Quand Lindsey Litvak, vingt-deux ans, est retrouvée inconsciente sur une route de Shanghai, ses parents, Claire et Aaron, séparés depuis longtemps, accourent à son chevet. Ils réalisent alors qu'ils ignorent tout de la vie de leur fi lle, qui s'est brutalement éloignée d'eux suite à une expérience amoureuse traumatisante devenue un drame familial. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de là, aux Etats-Unis, sa petite soeur Grace, adoptée en Chine, attend des nouvelles, sans savoir que son lien avec Lindsey - ce fil rouge invisible né de l'adoption - est sur le point d'être mis à l'épreuve. Jennifer Haigh signe un grand roman sur la famille, les fractures d'un couple et la force indestructible de l'amour sororal.

Par Jennifer Haigh, Jennifer Haigh
Chez Gallmeister

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Auteur

Jennifer Haigh, Jennifer Haigh

Editeur

Gallmeister

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Nos Lunes jumelles

Jennifer Haigh, Jennifer Haigh trad. Janique Jouin de Laurens

Paru le 06/05/2026

370 pages

Gallmeister

24,50 €

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Scannez le code barre 9782351783443
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