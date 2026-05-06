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Montagnes du Jura, les plus belles randonnées

Jean-Luc Girod, Guy Mazuez

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Plus de 100 randonnées entre France et Suisse pour découvrir les montagnes du Jura. Le Jura est une montagne vivante et authentique où il fait bon vivre, pratiquer des activités de plein air et, bien sûr, randonner. Les amoureux de nature, de patrimoine et de gastronomie trouveront ici leur bonheur parmi une sélection XXL de plus de 100 itinéraires de tous niveaux, qui les mèneront vers la plupart des sommets du massif (les emblématiques mais aussi des plus discrets - et non moins intéressants), où la vue porte jusqu'aux Alpes et offre de magnifiques panoramas sur le territoire jurassien. Les itinéraires seront également des occcasions parfaites pour partir à la découverte des particularités de la région : des plateaux et alpages d'altitude, aux gorges intimistes et aux rivières sauvages, en passant par de denses forêts, ainsi que par les reculées (particularité iconique des montagnes du Jura), sans manquer les nombreux lacs et cascades. Tout ce qui fait le charme de ce territoire ! Ces randonnées permettent aussi de franchir la frontière entre la France et la Suisse pour découvrir toute la richesse des montagnes du Jura : du Doubs à l'Ain, sans oublier le département du Jura (côté français), en passant par le Jura vaudois et le Jura & Trois-Lacs (côté suisse)...

Par Jean-Luc Girod, Guy Mazuez
Chez Glénat

|

Auteur

Jean-Luc Girod, Guy Mazuez

Editeur

Glénat

Genre

Franche-Comté

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Montagnes du Jura, les plus belles randonnées

Jean-Luc Girod, Guy Mazuez

Paru le 06/05/2026

144 pages

Glénat

17,90 €

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